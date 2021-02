De Paris à Dunkerque en passant par Lyon : où sont passés les gestes barrières ?

Pour beaucoup, l’envie de profiter du beau temps a été plus forte que la prudence. Du soleil, un grand ciel bleu et des températures printanières. Ce samedi, les Français n’ont pas boudé leur plaisir. On pouvait s’y attendre, après des mois de vie sociale entre parenthèses, l’heure a été au relâchement et à l’insouciance. Comme à Paris dans le quartier chic de Saint-Germain-des-Prés, où une foule compacte s’est déversée en flux continu dans les artères commerçantes en ce début d’après-midi.