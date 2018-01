De plus en plus d'adeptes des théories du complot : une bonne nouvelle pour la démocratie ?

A notre gauche, ceux qui estiment que la critique du complotisme tiendrait elle-même un complot. Et qu’au final, pointer ainsi du doigt les complotistes n’a pour autre but que de "disqualifier pour mieux dominer". C’est ainsi ce que décrit Frédéric Lordon, économiste de gauche, dans un article du Monde diplomatique "Le complot des anticomplotistes". Il tend à interpréter la lutte contre le complotisme comme une arme idéologique au service du pouvoir politique, qui serait ensuite répercutée par les médias. Une façon de penser qui permet ainsi à certains "éditocrates", ou politiques, de refuser par principe, d’envisager certaines hypothèses, en les disqualifiant par avance de toute pensée critique. Ce qui permet de conserver un ordre établi. "L’obsession du complot ne relève-t-elle pas plutôt des strates les plus élevées de la société ?", écrit ainsi l'économiste, estimant qu’un "ordre social de plus en plus révoltant réduit nécessairement ses conservateurs aux procédés les plus grossiers pour tenter d’endiguer une contestation dont le flot ne cesse de monter."





Alain Garrigou, professeur en Science politique à l'Université de Nanterre dénonçait, en 2011, également dans le Monde diplomatique, le même procédé : "La complophobie est une manifestation d’obscurantisme intellectuel, une posture anti-Lumières", écrivait-il. "Comme ses associés de l’arsenal irrationnel, le totalitarisme hier et le populisme aujourd’hui, la dénonciation de la théorie du complot associe la faiblesse intellectuelle et la force politique". Même le sociologue Pierre-André Taguieff, intervenant régulier des médias et spécialiste du complotisme, met en garde contre la dénonciation abusive du conspirationnisme, qui peut conduire à un "contre-complotisme" tout aussi délétère car accusateur et systématique. "Ceux qui dénoncent les "théories du complot" le font en général au nom de normes ou d'exigences rationnelles : attitude sceptique ou exercice du doute méthodique, analyse de la cohérence des prétendues "théories", examen critique des preuves empiriques", reconnaît-il dans un entretien à l’Express en 2015. "Mais les anticomplotistes peuvent eux-mêmes sombrer dans un délire consistant à voir des complotistes et des complots imaginaires partout."