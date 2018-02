De plus en plus de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat

Les entrepreneurs, qui ont rendez-vous pour leur salon annuel à la Porte de Versailles à Paris, seront particulièrement plus nombreux par rapport à la dernière édition. En cause, six cent mille nouvelles entreprises ont été créées en 2017. Le nombre de créations d'entreprises a ainsi atteint son niveau le plus haut depuis 2010. A noter que des milliers de jeunes se lancent également dans cette aventure. Notre équipe a rencontré certains d'entre eux.



