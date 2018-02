De plus en plus de ruraux sont dans la misère

La misère affecte de plus en plus le monde rural. Un grand nombre de personnes, qui n'arrivent plus à boucler leurs fins de mois, sont obligées de faire appel aux Restos du cœur. En Auvergne, les agriculteurs se retrouvent en grande difficulté car le métier devient très dur. Des retraités et des étudiants doivent recourir à une aide financière et morale afin de surmonter la situation.



