De retour à la liberté, Michaël Blanc débarque sur le sol européen

Michaël Blanc est arrivé à l'aéroport de Genève ce dimanche 22 juillet après quatorze ans de prison et quatre ans de liberté conditionnelle à Jakarta. Le cuisinier originaire de la Haute-Savoie avait été interpellé sur l'île de Bali avec près de quatre kilos de cannabis. Il a ensuite été lourdement condamné par les autorités, étant incarcéré en Indonésie depuis 1999.



