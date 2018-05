De son décès à la révélation de l’enregistrement, quelle est la chronologie exacte de l'affaire Naomi Musenga ?

C'est à cette date que Naomi Musenga est prise de douleurs et contacte le Samu. D'abord moquée, elle parviendra finalement à se faire transporter par les secours à l'hôpital, où elle décèdera quelques heures plus tard. Sa famille, prévenue et sur place le soir-même, ne comprend pas ce qu'il vient de se passer. Jusqu'alors, disent-ils, Naomi ne souffrait d'aucune pathologie connue.