De violents affrontements entre migrants ont éclaté à Calais

Dix-huit mois après le démantèlement de la jungle de Calais, la situation est en train de s'aggraver. Jeudi 1er février 2018, des migrants se sont affrontés dans les rues avec un degré de violence jamais connu. En cause : une dispute de territoire entre Afghans et Érythréens qui a vite dégénéré. Quatre personnes ont été blessées par balles et une autre percutée sur la rocade. Les renforts de CRS annoncés par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ne rassurent pas les Calaisiens.



