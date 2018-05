De violents orages ont frappé la commune de Mont-sous-Vaudrey

À l'Est, la pluie et les grisailles sont au rendez-vous tous les jours. À Mont-sous-Vaudrey, dans le Jura, de violents orages de grêle ont perturbé les habitants dans la nuit du 15 au 16 mai. Dans cette commune, les pompiers sont intervenus 150 fois. L'eau s'est infiltrée rapidement dans une vingtaine d'habitations et a provoqué des dégâts matériels. Le collège a été également inondé.



