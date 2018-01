Dealers et toxicomanes sur la ligne 12 du métro : comment la RATP et la police comptent règler le problème

"Compte tenu des personnes présentes autour de la table, je ne m’attendais pas à autre chose que des effectifs de police supplémentaires. J’attends néanmoins la prochaine réunion qui aura lieu au mois de mai et où aura lieu un retour d’expérience pour voir si cela a porté ses fruits" explique à LCI Eric Chaplain, délégué du personnel SUD-RATP présent à la réunion.





Pour les agents de la RATP et conducteurs de la ligne 12 présents au moment de l’annonce de ces trois axes, il s’agit en quelque sorte d’un "pansement" plus que de véritables solutions pour endiguer ce phénomène. Ils pointé du doigt le côté "trop répressif" de ces mesures et déplorent un accompagnement et une prise en charge trop légers des consommateurs de stupéfiants. "On déplace le problème plus qu’on ne le résout. Les autres lignes pourraient être prochainement impactées, comme par exemple la ligne 13, avec Saint-Lazare qui est devenu un point stratégique, notamment avec l’implantation des dealers dans le secteur" déplore l’un d’entre eux.





"Cette problématique existe depuis près de 30 ans. Mais depuis maintenant un peu plus d’un an, cela est monté crescendo. Cela engendre des retards importants sur la ligne à cause de coupures de courant incessantes, jusqu’à parfois 30 minutes supplémentaires sur le temps de trajet classique. Les voyageurs se plaignent très souvent et même les forces de police n’en peuvent plus d’intervenir. Il faut aider ces personnes qui sont, avant tout, malades" expliquaient en chœur les conducteurs de la RATP avant la tenue de la réunion. Et de constater des cas inquiétants "tous les jours" : "A la station Trinité, un de nos collègues a été attaqué et piqué par une seringue alors qu’il intervenait pour mettre fin à une rixe."