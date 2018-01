Débat sur la fessée : "On ne frappe pas son voisin ou son collègue de travail, pourquoi le faire avec son enfant ?"

LCI.fr : Quel message voulez-vous faire passer à travers cette nouvelle campagne ?

Dr. Gilles Lazimi : Nous voulons parler des ‘violences éducatives ordinaires’ (humiliation, cri, fessée, gifle, chantage, pincement...), dire que ce sont des méthodes obsolètes d'un autre monde et montrer qu'elles ont une incidence directe sur la santé de l'enfant. Les mots blessants et les coups vont marquer un enfant pour longtemps. Cela peut altérer sa capacité à penser, à réfléchir, à gérer ses relations avec les autres mais aussi provoquer du stress ou de l'anxiété quand il sera adulte.

LCI.fr : Que préconisez-vous ?

Dr. Gilles Lazimi : Comme pour les adultes ou les animaux, nous souhaitons la création d'une loi qui interdise toutes formes de violences envers les enfants. Aujourd'hui, la France est l'un des rares pays d’Europe où il n’y a pas de loi à ce sujet. La Suède interdit les violences éducatives ordinaires depuis 1979. Et on y observe moins de tentatives de suicides, moins d’acte de délinquance et une consommation de drogues en baisse. L'an dernier, la loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme et non de fond, mais la France est prête à ce que cela soit mis en place. Maintenant, nous attendons avec impatience une parole du ministère de la Santé et une proposition de loi bienveillante.

LCI.fr : Comment convaincre les parents réfractaires ?

Dr. Gilles Lazimi : Il ne faut pas culpabiliser les parents. C'est pour cela que nous voulons une loi symbolique et non pénalisante. Il faut avant tout qu’ils comprennent les dangers des châtiments corporels et se mettent systématiquement à la place de l’enfant. 90% des parents sont bienveillants et veulent le bien de leur enfant. Mais il faut leur dire que frapper leurs enfants ne les fera pas grandir. On ne frappe pas son voisin ou son collègue de travail, pourquoi le ferait-on avec son enfant ?