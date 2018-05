Décès de Naomi Musenga : des agents du Samu 67 portent plainte après avoir été menacés

Aux difficulté du travail au quotidien s'ajoutent, depuis la révélation de la mort de Naomi, les menaces pour les employés sur Samu du Bas Rhin. Celui-ci reçu de nombreuses menaces de mort et appels menaçants. Des rondes d’agents de sécurité privé ont été mises en place depuis ce vendredi, dans le centre logistique de Hautepierre où est installé le Samu. Des agents du Samu ont porté plainte", a indiqué de son côté la direction des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), qui ne souhaite pas donner plus de détails sur le nombre de plaintes et les motifs, invoquant des impératifs de confidentialité. "Un agent, qui s'est fait agressé verbalement, a déposé plainte", a confirmé une source syndicale.

Sur France Bleu Alsace, Sylvain Poirel, délégué CGT, a indiqué que vendredi "quatre agents ont été menacés directement sur les réseaux sociaux et une sur les quatre n'a pas pu rentrer chez elle par crainte de représailles d'individus présents sur le lieu de son domicile".





Après plusieurs jours et des appels au calme de la famille de Naomi Musenga, "le nombre d'appels agressifs est en régression", a indiqué samedi l'hôpital. Néanmoins des mesures de sécurité particulières sont maintenues.