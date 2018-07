Noyades : plus de trois morts par jour depuis le 1er juin

La proportion des incidents de baignade d'origine accidentelle qui est suivie d'un décès augmente avec l'âge : elle est de 9% chez les moins de 6 ans et de 37% chez les 65 ans et plus. Parmi les 257 cas d'origine accidentelle enregistrés entre le 1er juin et le 5 juillet, 103 (40%) ont eu lieu en mer, 70 (27%) en piscine tous types confondus (familiale, privée, publique...), 36 (14%) en cours d'eau, 23 (9%) en plan d'eau et 12 (5%) dans d'autres lieux (baignoires, bassins...). Pour 13 cas, le lieu n'a pas été rapporté.