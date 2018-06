Déchets en plastique : comment expliquer le niveau de pollution de la mer Méditerranée ?

Un nouveau rapport de l'organisation WWF alerte sur la pollution dont est victime la grande bleue. En effet, des milliards de particules de plastique sont retrouvés dans la Méditerranée. L'enjeu est crucial pour tous les océans, mais la situation serait bien plus dramatique pour cette mer coincée entre l'Europe, l'Afrique et l'Orient.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.