Déchets nucléaires : EDF envisagerait de construire un site de stockage dans le Cher

Un million et demi de mètres cubes de déchets nucléaires s'accumulent aujourd'hui dans les centres de stockage partout dans le pays. Selon le site d'information écologiste Reporterre, EDF envisagerait de construire dans le département du Cher une nouvelle piscine pour enfouir ces combustibles. Une de nos équipes s'est rendue sur place.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.