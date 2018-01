Décision sur Notre-Dame-des-Landes : le gouvernement sur le pied de guerre pour évacuer la ZAD

Emmanuel Macron s'apprête à prendre l'une des décisions les plus compliquées de son début de quinquennat. Son gouvernement, par l'entremise d'Edouard Philippe, pourrait annoncer dans les heures qui viennent son choix de poursuivre ou non le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, validé par un référendum en 2016 mais fortement contesté sur place par les "zadistes" - quelque 400 personnes qui occupent la "zone à défendre" (ZAD) - et par les écologistes.





De cette décision devrait découler celle de l'évacuation du site par les forces de l'ordre, en cas d'échec des négociations avec les occupants. Lors d'un "Facebook Live" organisé sur sa page Facebook mardi soir, Edouard Philippe a confirmé que la décision serait prise "bientôt". "Je sais qu'il y a beaucoup d'attente, que c'est un dossier ancien, engagé en 1965. Je comprends l'impatience mais j'aurais l'occasion de faire des annonces", a indiqué le Premier ministre.