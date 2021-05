Déconfinement : "Si on veut s'offrir un bel été, il faut être prudent", met en garde le Pr Arnaud Fontanet

"Les indicateurs sont très favorables." Invité ce mercredi sur LCI, le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique, a estimé que "si on veut s'offrir un bel été, il faut être prudent". Notamment en raison de trois incertitudes, liées au variants, au climat et à la vaccination.

Troisième incertitude : le climat. "Là on assiste à une baisse généralisée en Europe, on a envie de dire que le climat y participe, considère le membre du Conseil scientifique. Mais l'été dernier on avait vu que le virus circulait malgré tout. Le climat n'annihile pas tout."

Pour le professeur, la campagne de vaccination en cours va se révéler cruciale. "Si on arrive à très bien vacciner, on supprime ces précédentes inconnues. On est sur un bon rythme, mais on a des gens qui veulent se faire vacciner, ils cherchent à trouver des rendez-vous. Quand on regarde les pays voisins, à partir de 40, 45%, on voit que le rythme s'infléchit. On rentre dans le dur, avec des personnes réfractaires ou hésitantes. Il faudra les convaincre cet été. Qu'ils regardent autour d'eux, ils verront que le vaccin s'est bien passé. Il faut bien comprendre que pour retourner à un vie normale, il faudra atteindre 80% de la population vaccinée."