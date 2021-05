"Je vais un peu me lâcher" : pourquoi ils attendent le 19 mai de pied ferme

Si son cas n'est pas unique, il est rare. Car cette deuxième étape du déconfinement, avec la réouverture des terrasses mais aussi des cinémas et musées et le décalage du couvre-feu à 21 heures est attendue de pied ferme par beaucoup. À commencer par Bastien, alias Bobby, qui soufflera ses 40 bougies la semaine prochaine. Salarié dans la finance, ce dernier ne fait pas les choses à moitié. Dès l'annonce de la date fatidique, il a posé sa journée pour être parmi les premiers à s'attabler en terrasse pour siroter un café et déjeuner.

"Vous allez faire quoi le 19 mai?". "Le 19 mai? Il se passe quoi de spécial le 19 mai ?". Amanda est une des rares à ne pas savoir ce qu'il se passera ce jour-là. Et quand on lui parle de la réouverture tant attendue des terrasses, ça ne lui fait ni chaud ni froid. "Je passe beaucoup de temps dehors, à déambuler dans les rues, les parcs. Je vois mes proches, famille, ou amis. Terrasse ou pas alors ça ne me fait ni chaud ni froid", commente la jeune femme.

Avant de regoûter aux joies de la vie d'avant, Faustine, 20 ans, étudiante à Paris en communication, devra en passer par un partiel de deux heures l'après-midi du 19 mai. "Après, c'est sûr on ira boire un verre en terrasse avec des amis. Et on continuera sans doute à faire la fête après la fermeture des débits de boissons, dehors, ou chez quelqu'un", promet-elle.

Idem pour Ryan, 32 ans, salarié dans un magasin d'outillage de la capitale : "Moi le 19 mai, je ne serai pas à Paris. On loue une villa cette semaine-là avec des potes à partir du 15. Mais j'attends cette date avec impatience, pour aller trinquer en terrasse". "Et quand on lui demande pourquoi tant d’impatience, le trentenaire est franc dans sa réponse. "Bah déjà je suis célibataire, et je suis nul avec les applications de rencontre. Je ne suis pas sorti depuis des mois, à part quelques repas chez des amis. Draguer en terrasse, ça me plait bien. Si en plus je peux rencontrer quelqu'un c'est encore mieux".

Antoine, qui devrait ouvrir prochainement un salon de tatouage dans le 11e arrondissement, est sûr et certain d'une chose : "le 19 mai, ça va être un peu la fête". "Je vais avoir 30 ans le 18 mai. Donc le jour J, ce sera un repas avec une dizaine de personnes chez quelqu'un, le 19, on ira boire des verres avec des amis. Sans doute pas à la terrasse d'un café, car c'est limité à six, mais plutôt sur les quais ou dans un parc. Et pour la grosse fête, je vais attendre cet été. Car je compte bien inviter une trentaine de personnes au moins. J'ai été sage pendant tous les confinements. Je ne suis pas sorti, j'ai respecté les couvre-feux, là avec l'assouplissement des mesures, je vais me lâcher un peu".