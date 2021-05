Déconfinement : couvre-feu, pass sanitaire, jauge maximum... ce qui change à partir du 9 juin

Depuis le 19 mai, les restaurants et les bars peuvent accueillir jusqu'à 50% de leurs clientèles sur les terrasses. Le 9 juin, la jauge sera revue à 100% pour les terrasses. À cette occasion, les professionnels pourront de nouveau vous servir en salle avec une limite de 50% de clients. Il ne sera cependant pas possible d'être plus de six à table.

Le cahier numérique, baptisé TousAntiCovid Signal par le gouvernement, ne sera pas obligatoire dans les lieux dits aérés, comme les terrasses ou les cinémas, mais le sera dans les restaurants et les salles de sports. "Nous avons ciblé les espaces clos mal aérés où le port du masque n’est pas continu et où le virus peut se transmettre à plus de cinq mètres de distance, ainsi que plusieurs heures après le départ d’une personne infectée", expliquait Cédric O dans Le Parisien. Il vous permettra lors de votre visite de vous enregistrer et d'être mis au courant si une personne se déclare positive sur TousAntiCovid. Le format papier, mis en place à l'automne dernier, sera toujours accessible.

Chez les autres commerçants, la jauge d'accueil sera divisée par deux : ils pourront recevoir un client tous les 4 m² contre 8 m² actuellement.