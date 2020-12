Prolongement de la fermeture des cinémas et théâtres : le Conseil d’État se penche sur les recours

Saisi en urgence, le Conseil d'État est amené ce lundi 21 décembre à se prononcer sur la fermeture des cinémas et des théâtres. Alors que l'ensemble de ces établissements devaient rouvrir le 15 décembre, en même temps que la levée du confinement, le gouvernement a décidé de prolonger leur fermeture jusqu'au 7 janvier en raison de la situation sanitaire, pas aussi bonne qu'attendue. Plusieurs associations ont donc décider, à la manière des acteurs de la montagne, de saisir la plus haute cour du pays.

Au total, neuf recours en référé-liberté ont été déposés provenant d'associations de distributeurs, producteurs ou encore de représentants de théâtres parisiens. Ce recours est une procédure d'urgence dans laquelle le requérant estime que des libertés fondamentales ont été violées par l'administration. En principe, le juge doit y répondre sous 48h.

L'ensemble des requérant estiment donc le report de la réouverture "éminemment inéquitable et disproportionnée". "Chacun voit bien la différence de traitement entre les lieux cultuels et les lieux culturels (...) Alors que la pérennité des théâtres est gravement menacée, la décision doit rétablir une égalité devant la loi et permettre au monde du théâtre de limiter les conséquences catastrophiques de la crise", ont souligné à l'AFP leurs avocats Vincent Brengarth et William Bourdon. Le cas des musées, logés à la même enseigne que les cinémas et salles de spectacle, ne sera examiné que mardi par le Conseil d'État, par le biais d'un recours des artistes plasticiens et professionnels de l'art contemporain.