Paris : fin de l'occupation du théâtre de l'Odéon par les intermittents du spectacle

Des banderoles qui masquaient la façade du théâtre de l'Odéon, il ne reste plus qu'un morceau de tissu indiquant "À bientôt". Les intermittents du spectacle ont quitté d'eux-mêmes, ce dimanche matin à 6h, le célèbre théâtre parisien qu'ils occupaient depuis le 4 mars. Soutenus par la CGT, les intermittents du spectacle et précaires étaient sur les lieux, à l'Odéon, 24h sur 24, pour réclamer une deuxième année blanche en raison de la crise sanitaire et le retrait de la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur en juillet.

Ce mouvement d'occupation avait empêché, selon la direction, la réouverture de ce théâtre au public prévue le 19 mai avec les représentations de 'La Ménagerie de verre', chef-d'œuvre de Tennessee Williams, mise en scène par Ivo van Hove, avec Isabelle Huppert en tête d'affiche. "La décision du directeur de ne pas donner les représentations de 'La Ménagerie de verre' depuis le mercredi 19 mai, ce n'est pas tenable pour nous, car on veut que ce spectacle ait lieu", a commenté Denis Gravouil, secrétaire général de la CGT Spectacle. "Nous, on voulait qu'il ait lieu avec une occupation qui nous permette de parler, qui nous permette d'afficher des banderoles mais on ne veut pas empêcher le spectacle. Donc on va permettre aux spectacles de reprendre", a poursuivi le responsable syndical auprès de l'AFP.