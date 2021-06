Déconfinement : fin des jauges, concerts debout... Voici ce qui change ce 30 juin

Cela aurait dû être le premier jour sans couvre-feu. Finalement, la mesure a été levée dix jours plus tôt à la surprise générale. Mais ce 30 juin s’accompagne tout de même de bonnes nouvelles avec l’abandon des dernières restrictions sanitaires mises en place pour freiner la circulation du virus. Des mesures qui, contrairement au Royaume-Uni et malgré la présence du variant Delta, sont bel et bien levées en temps et en heure. On fait le point sur ce qui change ce mercredi.