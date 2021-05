Déconfinement du 19 mai : restaurants, cinémas, musées... attention, pensez à réserver

Cafés et restaurants rouvrent après plus de six mois de fermeture. Ou plus exactement, leurs terrasses qui seront dans un premier temps les seules autorisées à condition de suivre un protocole sanitaire strict avec une jauge de capacité à 50 %, sauf pour les plus petites d'entre elles. Face au risque d’embouteillages que cela laisse présager, certains ont préféré prendre les devants en réservant à leur table préférée. A tel point que les plateformes dédiées ont vu le nombre de réservations s'envoler ces derniers jours. Particulièrement en ce qui concerne les lieux cotés et les établissements étoilés.

Mais que les retardataires se rassurent : la réservation n'est pas une condition sine qua non pour déjeuner ou dîner en terrasse ces prochains jours, certains établissements ayant décidé d'ailleurs de ne pas s'embarrasser avec la gestion que cela implique. D'autant que la fréquentation de ce 19 mai et des jours suivants s'annonce fortement corrélée à la météo, faute de pouvoir s'attabler à l'intérieur. En cas de caprice du ciel, certains établissements ont déjà prévu pour leurs clients un report possible de la réservation ou la mise en place de plats à emporter.