Déconfinement : la situation sanitaire est-elle vraiment pire qu'il y a un mois ?

Ce lundi marque la première étape du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron. Si le pays connaît une décrue des entrées à l'hôpital et en réanimation, avec une baisse respective de 13% et 18% ces sept derniers jours par rapport à la semaine précédente, les chiffres restent cependant à un niveau élevé.

"On a un peu l'impression que le gouvernement a voulu déconfiner quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive", a commenté lundi sur Cnews Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou, jugeant que cette décrue était "trop lente". Jeudi sur France Inter, ce dernier avait même attiré l'attention sur le fait qu'"on va déconfiner avec des chiffres moins bons que quand on a confiné". Vraiment ?

Pour appuyer son propos, Philippe Juvin cite notamment les chiffres dans les hôpitaux où la situation ne s'est effectivement pas vraiment améliorée. "On avait 4200 patients en réanimation en France quand on a confiné il y a un mois et demi. Et là on est presque à 6000 !", dénonçait-il ainsi jeudi. Depuis, cet indicateur est redescendu mais 5600 personnes étaient toujours en soins intensifs dimanche, soit un seuil qui n'avait plus été atteint depuis le mois d'avril 2020. "Aujourd'hui, les indicateurs qui sont choisis pour déconfiner ne sont pas des indicateurs qui témoignent du taux de remplissage en réanimation", regrette le médecin.

S'agissant des hospitalisations, le bilan n'est guère plus réjouissant. Ce dimanche 28.818 personnes étaient hospitalisées pour Covid contre 28.581 début avril, signe que les établissements de soin sont encore sous tension. À titre de comparaison, le 15 décembre 2020, lors du précédent déconfinement, 25.240 étaient hospitalisés pour Covid en France, dont 2881 en réanimation.