Déconfinement : les restrictions sanitaires à l'épreuve du beau temps, de la fête et du foot

Des supporters sans distanciation à la fin du derby Bayonne-Biarritz en rugby, un couvre-feu enfreint lors de soirées géantes sur l'esplanade des Invalides à Paris, mais aussi dans des bars ou des restaurants... Et certaines villes qui prennent même la décision de ne plus rendre obligatoire le port du masque.

Alors que le déconfinement est amorcé depuis le 3 mai dernier, de nombreux Français commencent à prendre des libertés vis-à-vis des restrictions sanitaires. Un semblant de relâchement facilité par des journées ensoleillées et qui se rallongent. Sans compter le début de l'Euro de football, et notmament l'entrée en lice de l'équipe de France - et de ses fans, connaisseurs ou non - face à l'Allemagne ce mardi.