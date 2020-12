"Mépris", "dégoût", "colère" : les professionnels de la culture manifestent mardi contre le gouvernement

La culture en guerre contre le gouvernement. Le monde du spectacle vivant se prépare à crier sa colère dans la rue mardi contre la décision du gouvernement de prolonger la fermeture des lieux culturels, qui auraient dû rouvrir le 15 décembre 2020. La CGT spectacle a appelé le monde du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel à rejoindre le rassemblement mardi à midi sur la place de la Bastille à Paris pour dénoncer la "politique du yoyo du gouvernement".

La mobilisation interviendra au moment où syndicats et artistes s'apprêtent à déposer un "référé liberté", une procédure d'urgence devant la plus haute juridiction administrative du pays, le Conseil d'État. L'appel à soutenir ce recours a été relayé par plusieurs centaines de directeurs et directrices de théâtres et compagnies à travers la France.