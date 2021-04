Déconfinement : quels sont les départements qui pourraient ne pas en profiter ? Nombre de cas pour 100.000 habitants au 28 avril 2021.

POINT - D'ici au 19 mai, les départements dont le taux de contaminations dépasserait les 400 cas pour 100.000 habitants pourraient ne pas être concernés par le processus de déconfinement.

C'est un seuil qui sera scruté à la loupe, ces trois prochaines semaines. Le président de la République Emmanuel Macron a détaillé, ce jeudi, dans son interview à la presse quotidienne régionale, les modalités du déconfinement qui s'imposeront sur tout le territoire entre le 3 mai et le 30 juin. Si l'épidémie continue sa trajectoire à la baisse, les commerces, bars, restaurants, musées, monuments, cinémas et théâtres vont rouvrir d'ici au 19 mai prochain, avec des modalités sanitaires spécifiques. Une perspective heureuse, mais tempérée par le chef de l'État, celui-ci a prévenu que les départements ou métropoles dont le taux d’incidence dépasserait à nouveau les 400 infections pour 100.000 habitants pourraient voir stoppés leurs modalités de réouvertures initialement prévues au 19 mai.

Selon l'outil Covid Tracker, au 28 avril 2021, huit départements de métropole dépassent encore le seuil de plus de 400 contaminations. Il s'agit des Bouches-du-Rhône, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de l'Oise, de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Le taux d'incidence le plus élevé se situe en Seine-Saint-Denis, avec 547 contaminations pour 100.000 habitants, suivi du Val-d'Oise avec 518. Le département de Paris pointe en dernière position parmi les huit avec 441.

Trajectoires à la baisse

Bonne nouvelle néanmoins pour leurs habitants, aucun des huit départements concernés ne voit ses taux de contaminations augmenter sur les sept derniers jours. La Seine-Saint-Denis comme le Val-d'Oise voient leurs taux de contaminations baisser de 17 à 19 points en une semaine. Si l'on anticipe les futures évolutions en tenant compte de l'inertie de l'épidémie, et sauf accident ponctuel, ces huit territoires semblent en réalité en bonne voie pour repasser sous la barre des 400 et être prêts, d'ici un peu moins de trois semaines, à la réouverture de leurs commerces et lieux culturels.

Une situation que ne partagent pas onze départements métropolitains ainsi que quatre départements ultramarins. Ceux-ci connaissent tous une progression notable de leurs taux de contamination lors des sept derniers jours. Dans l'hexagone, cinq départements connaissent même des taux de progression de plus de 10 points avec l'Ariège, l'Aude, la Côte-d’Or, la Haute-Loire et la Haute-Marne. Vu leurs progressions et leurs taux d'incidence, deux départements vont particulièrement réclamer une vigilance, la Haute-Loire et la Haute-Marne qui semblent à risque pour une éventuelle annulation départementale des mesures de déconfinement. Le département de la préfecture du Puy-en-Velay, bastion de Laurent Wauquiez, le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, connaît par exemple un taux d'incidence à 375 pour 100.000 habitants - non loin des 400 - avec une progression de 16% en une semaine. Les plus de 220.000 habitants de la Haute-Loire seront donc peut-être concernés par un report de la réouverture des commerces, terrasses et musées. "Si cela se produit, le gouvernement, en concertation avec les préfets et les collectivités locales, bloquera les réouvertures", a assuré le président de la République. En Haute-Marne, avec 375 contaminations pour 100.000 habitants et une progression de 12 points ces sept derniers jours, la trajectoire n'augure également rien de très positif pour ses plus de 170.000 habitants.

Dans les départements ultramarins de La Réunion et de Guyane, si les progressions sont importantes (+16,5% à La Réunion et +23,6% en Guyane), ces deux territoires partent de plus bas et sont encore loin du seuil des 400 contaminations pour 100.000 habitants. Les jours à venir, pour les près de 400.000 habitants de Haute-Loire et de Haute-Marne, seront décisifs. Cependant, rien n'a été précisé sur le fait que ces personnes pourraient ou non se rendre dans des départements limitrophes. Emmanuel Macron a lui confirmé que dès le 3 mai l'interdiction des déplacements inter-régionaux sera levée dans tout le pays.