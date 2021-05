Bars et restaurants : pour les petites terrasses, pas de jauge mais des séparateurs entre les tables

"On ne peut pas faire de jauge quand il y a quatre tables ou six tables, et donc le principe c'est qu'il y ait des séparations entre les tables, séparations physiques, de façon à permettre une protection, donc ça peut être un plexiglas, ça peut être des plantes, peu importe", a indiqué le ministre délégué aux PME Alain Griset qui ne fixe pas de jauge précise. "Quand on est en dessous de sept, huit tables, dix tables, on peut considérer qu'il n'y aura pas de jauge", a-t-il glissé.