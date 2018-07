Découvrez la carte officielle des 3.275 radars fixes publiée par le gouvernement

Il existe désormais une carte officielle des radars fixes. Depuis le 2 juillet, elle est consultable sur le site de la Sécurité routière, et indique l'emplacement des "3.275 radars fixes en service sur le territoire métropolitain et Outre-mer". Sur cette carte, qui doit être actualisée tous les deux mois, il est possible de zoomer, de sélectionner un département et de filtrer par type de radar.





Consultable directement sur le site de la Sécurité routière, la carte affiche 3.275 radars, dont "les 1.993 radars fixes classiques (dont 728 radars double sens), les 695 radars de franchissement de feu rouge, les 407 radars discriminants, les 102 radars 'vitesse moyenne', les 78 radars de franchissement de passage à niveau et les 70 itinéraires de contrôle-leurres, c'est-à-dire là où les radars sont déplacés régulièrement en n'étant annoncés que par panneau unique", précise la Sécurité routière.