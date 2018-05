Découvrez le plogging, le jogging écolo !

Il est désormais possible de prendre soin de la planète tout en prenant soin de notre corps. Il suffit d'un dossard, des gants et d'un sac poubelle pour découvrir les mille et une vertus du plogging. En ramassant les déchets, tous ces ploggeurs enchaînent squats et changements de rythme sur des kilomètres. Ils courent plus et ne reçoivent aucune médaille à l'arrivée mais ces sportifs engagés affichent fièrement leur devise : "rester en forme dans un environnement un peu plus sain".



