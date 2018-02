Décrue : une péniche historique a coulé dans la Seine

Le samedi 10 février, une péniche classée monument historique, a coulé près du port d'Austerlitz. Elle avait été aménagée par Le Corbusier et avait longtemps hébergée des sans-abri pour l'Armée du Salut. Elle n'a pas survécu à la lente décrue de la Seine. Les propriétaires des péniches sont appelés à la plus grande vigilance jusqu'à la fin de la décrue.



