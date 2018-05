Dédicaces au Leclerc : "Je vais au contact des Français" répond François Hollande

"Nous sommes une vraie librairie en soi" a de son côté tenu à souligner la responsable de l'Espace culturel du magasin Leclerc de Plérin et même "l'une des plus grosses librairies des Côtes-d'Armor". Et pour appuyer ses dires, Isabelle Bartz n'hésite pas à vanter ses références : près de 40 000 ouvrages proposées sur 600 m².





Pour le directeur général de l'enseigne, les critiques sont surtout le fait de "quelques auteurs enfermés dans un parisianisme caricatural". "On pense ce que l'on veut de François Hollande (…), je rappellerais aux arbitres du bon goût qui éructent que E. Leclerc est la deuxième librairie de France (eh oui...)", écrit Michel-Edouard Leclerc sur son blog personnel.