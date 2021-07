14-juillet : la Légion étrangère, un corps d'armée pas comme les autres

Si les légionnaires incarnent une "exception française", c'est la seule unité de ce type au sein de l'armée française. Et contrairement aux autres, les pionniers de la Légion étrangère restent unies et ne scindent pas en deux devant la Tribune officielle.

Barbes épaisses, hache sur l'épaule et tabliers de buffle, ceux qu'on surnomme les Képis blancs ne passent pas inaperçus lorsqu'ils marchent sur les Champs-Élysées. Le grand retour du défilé - qui accueillera 5000 participants et 25 000 personnes en tribunes - est l'occasion de revenir sur le caractère singulier de cette unité de tradition, créée en 1831 par Louis-Philippe.

Certains voient chez les pionniers de la légion étrangère, le symbole de l'intégration dans l'Armée française et plus tard dans la société non par le sang reçu, mais le sang versé. La section de tradition se trouve au 1er régiment étranger d'Aubagne. Elle compte trois sous-officiers et trente-six militaires du rang. Cette section prend les devants de la parade des troupes de la Légion du défilé du 14-Juillet. Une façon de faire perdurer la tradition des sapeurs "ouvrant la route".