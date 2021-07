"Général", "mon général", "caporal" : lexique et petites histoires sur les grades de l'armée

Pour celles et ceux qui n'évoluent pas au sein de l'armée ou qui ne comptent pas de proche militaire, il est souvent difficile de s'y retrouver dans la multitude de grades employés. Sans compter le fait qu'ils peuvent varier d'un corps d'armée à l'autre. Alors que le 14-Juillet est marqué par son traditionnel défilé militaire, c'est l'occasion de faire un point sur ces questions lexicales, et sur l'histoire qui les accompagne.

La carrière des militaires est marquée par des évolutions majeures : celles qui voient les femmes et les hommes engagés passer d'un grade à l'autre. Si les responsabilités évoluent, la terminologie employée et les tenues portées aussi ! Les grades suivent la logique d'une pyramide, que l'on escalade au fil d'une carrière. Dans la hiérarchie, les grades inférieurs sont ceux des militaires du rang. Suivent ceux des sous-officiers dits "subalternes", ceux des "supérieurs", puis des majors. Ce n'est pas fini puisque l'on compte ensuite des officiers subalternes, des officiers supérieurs, puis, au sommet, les fameux officiers généraux.

Pour reconnaître en un coup d'œil le rang d'un militaire, il suffit en général de s'intéresser à sa tenue. Le fourreau d'épaule (ou patte d'épaule dans la marine) fournit des indications sur le grade, par le biais d'insignes distinctives. Casquettes, tricornes, bérets et autres bonnets permettent, eux aussi, d'y voir plus clair sur les fonctions de chacun ou chacune, à l'instar des galons sur la poitrine. Enfin, les losanges de manche peuvent renseigner sur l'appartenance du régiment, quand les décorations individuelles symbolisent les attributions honorifiques reçues au cours de la carrière.

Lorsqu'on se penche sur le nom des grades dans l'armée, il faut bien souvent remonter loin dans l'Histoire. Le mot soldat serait par exemple adapté de l’italien "soldato". Un terme désignant celui qui percevait une solde. On retrouve également des origines italiennes au mot caporal, tiré du terme "caporale" et dont la racine latine est "caput", la tête. Le sergent, quant à lui, voit son origine provenir du latin serviens. Sa signification initiale : "celui qui est au service". Le ministère des Armées note que "dans l’ancien français, il désignait les hommes d’armes. On appelait sergent de bataille celui qui rangeait les troupes". À souligner également, le fait que "sa place actuelle dans la hiérarchie semble remonter vers 1550".

Grade entré en vigueur au milieu du XVIe siècle, le lieutenant provient de la fusion de deux mots, "lieu" et "tenant". Son sens premier désignait un "remplaçant". Le plus élevé des grades militaires, celui de maréchal, trouve sa source dans un mot latin. "Ce terme désignait au début le domestique chargé des soins aux chevaux", note l'armée, soulignant que "le premier connu date de 1185". S'il s'agit du grade le plus prestigieux (et ce depuis Louis XIII), il faut noter que la France n'en compte aujourd'hui aucun. Le dernier qui fut élevé à ce rang fut Marie-Pierre Kœnig, à titre posthume en 1984. Une distinction alors accordée par le président de la République François Mitterrand.

Si l'histoire de l'armée est riches d'anecdotes et d'histoires insolites, elle s'accompagne aussi de quelques légendes, plus ou moins difficiles à vérifier. Une spécificité de la marine, notamment, interpelle : le fait que l'on ne précède jamais l'appellation d'un grade par le terme "mon". Plutôt que de s'adresser à un supérieur en le nommant "mon lieutenant" ou "mon général", on préfère en effet le terme "général", ou "lieutenant". D'aucuns assurent qu'il s'agirait d'une décision de Napoléon après la défaite de Trafalgar. Suite à ce 21 octobre 1805, il aurait jugé responsables de la déroute les officiers de la marine, puis acté qu'il ne faudrait plus employer le terme "mon" devant leur grade.