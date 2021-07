14-Juillet : c'est quoi le "Serment de Koufra", mis à l'honneur lors du défilé à Paris ?

1er mars 1941. Après plusieurs semaines d'accrochage, les Forces Françaises Libres - essentiellement le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad (RTST) - s'emparent du fort d'El Tag et enlèvent aux Italiens l'oasis de Koufra, au sud de la Libye. Malgré des moyens très inférieurs, mais grâce à un sens tactique et à une exceptionnelle rage de vaincre, Leclerc et sa poignée d'hommes réussissent leur pari.

"Les troupes du Tchad n'étaient vraiment pas grand-chose. C'était des gars complètement démunis avec très peu de matériel", confirme à France 24 Jean-Christophe Notin, auteur d'une biographie sur Leclerc. Avec un armement limité, l'officier tricolore redouble d'ingéniosité pour tromper l'ennemi, déplaçant régulièrement son unique "canon de 75" et ses armes automatiques. Un coup de maître pour les Français qui capturent 300 prisonniers et mettent la main sur un important stock de munitions et de vivres.