14-Juillet : découvrez le programme de la journée

À 10h35, le défilé des avions commencera son ballet aérien. Il sera orchestré par le général de division aérienne, Laurent Lherbette, commandant en second la défense aérienne et les opérations aériennes. Cette année, la Patrouille de France rendra hommage à Antoine de Saint-Exupéry à l'occasion du 75e anniversaire de la parution du Petit Prince . Ainsi, la dérive de chaque avion sera décorée d'un personnage de Saint-Exupéry.

À 11h25, ce sera au tour du défilé des hélicoptères, commandé par le général de division aérienne Laurent Lherbette. Au total, 24 appareils reproduisant sept tableaux successifs s'élanceront dans le ciel. Parmi eux, on trouvera onze hélicoptères de l’armée de Terre, quatre de l’armée de l’Air et de l’Espace, quatre de la Marine nationale, trois de la Gendarmerie nationale, un de la sécurité civile et un de la direction générale de l’armement.

Alors qu'il débutera à 10h45, le défilé des troupes à pied sera commandé par le général de brigade Guillaume Bailleux de Marisy, en poste depuis 2019. En ouverture du défilé terrestre, on trouvera les 81 soldats des forces spéciales engagées au Mali dans la Task force Takuba. Ces troupes seront suivies par l’École polytechnique, les 1er et 2e régiments d’infanterie de la garde républicaine ou encore les héros du quotidien de la Gendarmerie nationale.

On enchaîne ensuite à 11h30 avec le défilé des troupes motorisées, commandé par le général de division Serge Maignon. Cet officier du train est également le commandant de la logistique des forces Lille depuis 2019. Il est le responsable de toutes les troupes logistiques, soit 10.500 hommes et femmes d'active et de réserve. Dans le défilé, on trouvera un détachement motocycliste de la police nationale, le Commandement de la logistique des forces de l’Armée de Terre ou encore la brigade des pompiers de l'air.