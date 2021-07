Festivités du 14-Juillet à Paris : quels axes de la capitale faudra-t-il éviter mercredi ?

Dès l'aube jusqu'à tard le soir, la circulation sera compliquée, mercredi dans la capitale, en raison des célébrations du 14-Juillet. Et si le traditionnel défilé qui descendra les Champs-Élysées ne débutera qu'à 10 heures, la circulation sur et aux abords de la plus belle avenue du monde sera restreinte ou tout simplement fermée bien avant.

De la Concorde à l'Arc de triomphe, les Champs-Élysées ne seront accessibles qu'à pied. Toutes les stations de métro desservant l'avenue et ses abords (Charles de Gaulle-Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées-Clemenceau, Concorde et Tuileries) seront fermées de 6h30 à 14 heures. Le port du masque sera obligatoire pour les personnes souhaitant assister au défilé et ces dernières devront par ailleurs être en possession d'une des trois preuves suivantes constituant le pass sanitaire : une vaccination complète ; un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ; un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins quinze jours et de moins de six mois.

Comme chaque année, pour le défilé, les terrasses des Champs-Élysées seront fermées de 8 heures à 14 heures.