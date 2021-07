14-Juillet : qu'est-ce que le commandement de l'Espace, qui défilera mercredi ?

Les yeux rivés vers la terre, le ciel et... dans les étoiles. À l'occasion du traditionnel défilé du 14 juillet, le Commandement de l'Espace, créé le 8 septembre 2019, foulera le sol des Champs-Élysées. Le but de ce service interarmées de l'Armée française est de fournir à l'hexagone une "défense spatiale renforcée" afin qu'il dispose d'une autonomie stratégie spatiale. Lors de la traditionnelle parade, le colonel Christophe Michel, commandant la brigade aérienne des opérations spatiales défilera devant le porte-drapeau de la base aérienne et sa garde. Mais plus globalement, comment a été mis en place ce commandement un peu spécial ?