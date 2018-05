Dégagisme, revenu universel, marcheur, insoumi... découvrez les nouveaux mots de l'édition 2019 du Robert Illustré

Avec la menace du terrorisme qui pèse sur le territoire français, les termes fiché S, revenant ("djihadiste qui regagne son pays d’origine après être parti(e) combattre") et cyberdéfense ("ensemble des moyens informatiques employés pour assurer la défense d’un pays") ont rejoint les pages du dictionnaire. On retrouve également le terme VTC "voiture de location avec chauffeur que l'on peut emprunter uniquement sur réservation contrairement au taxi", le "petit chien originaire du Japon, à fourrure beige, noire ou blanche, à la queue enroulée sur elle-même, apprécié pour son agilité " shiba inu, le terme frotteur, l'écriture inclusive ou encore le pavlova, "gâteau constitué d’un disque de meringue garni de crème chantilly et de fruits".