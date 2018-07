Martine Landry, renvoyée en appel pour avoir aidé deux migrants mineurs : "Je suis prête à aller en Cassation"

Le tribunal de Nice l'avait d'abord relaxée. Martine Landry, bénévole pour Amnesty International, a appris mardi 24 juillet l'intention du parquet de faire appel. Alors qu'elle pensait le chemin judiciaire terminé, cette dame de 73 ans est donc à nouveau poursuivie pour "aide à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière".





Il lui est en effet reproché d'avoir accompagné à pied deux mineurs guinéens depuis le poste frontière de Vintimille, en Italie, jusqu'à celui de Menton, en France, le 28 juillet 2017. Une version que la bénévole conteste : elle assure de son côté avoir attendu les deux migrants à la frontière française, afin de les emmener au commissariat quelques mètres plus loin. En première instance, le tribunal correctionnel a d'ailleurs assuré ne pas avoir les preuves d'un franchissement de la frontière franco-italienne et estimé que Martine Landry avait fait preuve d'une "action fraternelle dans un but humanitaire", et ce, "dans le respect du droit".





Un appel du parquet d'autant plus incompréhensible que, le 6 juillet dernier, le Conseil Constitutionnel a censuré le "délit de solidarité" au nom du "principe de solidarité". Martine Landry, qui nous accorde aujourd'hui une interview, se dit sidérée. Elle encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.