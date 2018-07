Deliveroo, UberEats : pour se faire entendre, les livreurs à vélo feront grève pendant les derniers jours de la Coupe du monde

Les coursiers ont aussi dans leur ligne de mire le projet de loi "avenir professionnel" emmené par le gouvernement, et plus particulièrement un amendement examiné le 10 juillet par le Sénat. Ce texte introduit la possibilité, pour une plateforme, d'établir une "charte" qui définisse "ses droits et obligations ainsi que celles des travailleurs avec lesquels elle est en relation".





Le texte précise qu'une telle charte ne peut "caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et le travailleur", ce qui, pour les organisateurs de la mobilisation, écarte pour la plateforme le risque d'une requalification en salariés de ses travailleurs, considérés comme des indépendants. Une telle charte, "décidée de manière unilatérale et sans contrepartie aucune" des plateformes, "ne peut qu'instituer la dépendance et la précarité" des travailleurs, dénoncent les organisateurs de la mobilisation. Pour eux, le gouvernement participe donc "à la pérennisation" d'un "système fonctionnant sur la précarité de ses travailleurs".