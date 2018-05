Délocalisation de Carrier : les salariés expriment leur mécontentement devant l'Assemblée

Ce mercredi 30 mai, les salariés de Carrier, une usine qui fabrique des réfrigérateurs de supermarché à Romorantin (Loir-et-Cher), ont manifesté devant l'Assemblée nationale. Appartenant à un grand groupe américain, l'entreprise a réalisé des bénéfices d'1 million d'euros net l'an dernier. Pourtant, la direction prévoit, dès cet été, de délocaliser les activités en Europe de l'Est. Les salariés sont inquiets pour leur avenir.



