Démographie : la France compte près de 67 millions d'habitants, selon l'Insee

Une population toujours plus nombreuse. Au 1er janvier 2019, 66.988.000 âmes peuplaient officiellement la France (hors-Mayotte), apprend-on dans le dernier recensement annuel de l'Insee publié ce mercredi. Comme de tradition, c'est ce chiffre qui fera foi dans le calcul de la population de chaque intercommunalité, dès le 1er janvier 2022. Il confirme la tendance d'un accroissement linéaire de la population française, à hauteur de 200.000 individus chaque année environ. Depuis 2013, elle a ainsi augmenté de 0,4 %, soit environ 237.000 habitants supplémentaires par an.

En revanche, un basculement semble s'opérer progressivement. "Le dynamisme démographique faiblit un peu car la contribution du solde naturel se réduit dans presque toutes les régions", note l'Insee. Un phénomène qui s'explique à la fois par le plus grand nombre de décès (avec l’arrivée à des âges avancés des générations nombreuses du baby-boom) et par le recul des naissances. Malgré tout, ce solde naturel - différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès - continue, pour le moment, de porter la (légère) hausse de la population française. "Cette dynamique de population est, comme par le passé, davantage tirée par le solde naturel que par le solde migratoire apparent", confirme l'institut. "Entre 2013 et 2019, le solde naturel induit une hausse de 0,3 % de la population en moyenne chaque année. Celle due au solde migratoire apparent est de 0,1 %", ajoute-t-il. Autrement dit, il y a eu plus de naissances que de décès et, dans une proportion moindre, plus d'entrées sur le territoire que de sorties.

Ces chiffres - apparemment positifs - cachent de vraies disparités territoriales. Toutes les régions métropolitaines ont vu leur nombre d’habitants augmenter entre 2013 et 2019, sauf la Bourgogne-Franche-Comté (-0,1 % chaque année). L'Occitanie et les Pays de la Loire (+0,7 % chaque année) ont particulièrement tiré leur épingle du jeu. La Guyane a également connu une forte croissance démographique (+2,4 % en moyenne par an), confirmant la tendance des cinq années précédentes (+2,2 % entre 2008 et 2013). Seules les Antilles voient leur population reculer - -0,8 % en moyenne pour la Guadeloupe, -0,9 % pour la Martinique - sous l'impulsion d'un solde migratoire négatif.