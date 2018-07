Départs en vacances : comment se forment les bouchons sur les autoroutes ?

Toutefois, l’accident ou les travaux ne sont pas les seules raisons de ces encombrements. Il faut y ajouter la capacité d’absorption du réseau autoroutier, loin d’être infini. Ainsi, selon des calculs mathématiques, une autoroute classique, constituée de trois voies de circulation, ne peut contenir que 6.000 véhicules par heure. Au-delà, les ralentissements sont assurés. Sans compter les retenues pouvant être dues à des changements de file intempestifs : s’ils semblent vous faire progresser plus vite, ils ne font que perturber l’ensemble de la circulation.





Une autre cause tient au comportement - souvent non calculé - des automobilistes. Les scientifiques l’ont démontré : si un véhicule freine devant vous, vous aurez tendance, à votre tour, à freiner plus fort que lui. Idem pour le véhicule qui vous suit et pour ceux encore derrière, jusqu’à la paralysie du trafic. D’où la consigne de rouler à une vitesse constante tout au long de votre parcours afin d’éviter ces désagréments.