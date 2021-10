Vacances de la Toussaint : contrôles renforcés sur les routes d'Île-de-France ce week-end

Une surveillance redoublée pour ce premier week-end des vacances de la Toussaint : davantage de contrôles seront prévus du vendredi 22 octobre au dimanche 24 octobre en Île-de-France, indique dans un communiqué la préfecture de police. Dans le détail, "près de 500 policiers (...) seront déployés sur 102 points de contrôle dans l’ensemble de l'agglomération parisienne", précise le communiqué. Seront surtout concernés les points de passage clé des automobilistes, et les routes et autoroutes qui desservent des destinations en régions.

La préfecture appelle ainsi les conducteurs à respecter les règles de conduite et de sécurité de la route, et à redoubler de vigilance. Bison Futé rappelle sur son site que ce premier week-end de congés de la Toussaint est "réputé comme le plus meurtrier de l’année". L'Île-de-France sera classée orange ce vendredi dans le sens des départs : "on s’attend à ce que les difficultés de circulation soient supérieures aux bouchons d’un vendredi ordinaire, en particulier sur l’autoroute A10 à partir du milieu d’après-midi", avec un trafic ralenti au sortir des grandes agglomérations "en fin d’après-midi et en début de soirée", détaille Bison Futé dans un communiqué.

Mais la région repasse au vert à compter de samedi, tandis que la circulation sera très fluide de vendredi à lundi, "assez étonnement", avec tout le territoire national classé vert également dans le sens des départs et des retours. L'Île-de-France sera ensuite rouge et les autres régions orange le vendredi suivant dans le sens des départs, "sans que cela ne soit toutefois alarmant", précise le site de Bison Futé.