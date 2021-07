Départs en vacances : journée rouge, 1000 km de bouchons à la mi-journée

Un chassé-croisé des vacances classé rouge. Et des bouchons bien présents. Plusieurs centaines de kilomètres de perturbations étaient recensées sur le réseau routier à la mi journée de ce samedi de départ en vacances. Bison Futé recensait près de 750 kilomètres vers 11h et 1000 km à 12h avec des points noirs dans les secteurs habituels : l'A10 (plus de 100 km de ralentissement sur l'axe Paris-Bordeaux) mais surtout l'A7 qui concentrait à elle seule plus de 150 km de bouchons en direction de la méditerranée. Dans le secteur de Valence notamment, les perturbations étaient encore supérieures à celle recensées la semaine dernière.

Dès 8h ce matin, il fallait compter une heure de plus pour faire le trajet Lyon-Orange (Vaucluse). Un pic de fréquentation des routes en France est prévu à la mi-journée entre 12h et 13h selon les axes.

Le pire est encore à venir puisque le samedi 31 juillet sera la journée classée noir de l'été. Le week-end du samedi 31 juillet et du dimanche 1er août correspond au traditionnel "chassé-croisé" estival entre les "juilletistes" et les "aoûtiens". La circulation dans le sens des départ sera "extrêmement difficile" sur la grande majorités des axes routiers de France. Dans le sens des retours, le trafic sera plus particulièrement compliqué dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen. Le vendredi 30 juillet ainsi que le dimanche 1er seront classés orange. Bison Futé déconseille de rouler dans la nuit du vendredi au samedi et le samedi. Il est préférable d'attendre le dimanche 1er août pour circuler dans de meilleures conditions.