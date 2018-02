Départs en vacances : la journée du 17 février est classée noire dans la vallée du Rhône

Ce samedi 17 février, bon nombre de voitures prennent la direction des stations de ski. La patience est de mise car le trafic sera dense selon Yannis Matisse, en direct du poste de contrôle d'Albertville, en Savoie. Aucun blocage significatif n'est toutefois à signaler. Dans le sens des départs de Paris, la journée est classée noire dans la vallée du Rhône et orange au niveau national.



