Depuis l'affaire Sauvage, qu'est-ce qui a changé dans le traitement judiciaire des violences conjugales ?

Une hausse dont se réjouit Frédéric Chevallier, procureur de la République de Blois qui a tenu le rôle d'avocat général dans le procès en appel de Jacqueline Sauvage. Il l'assure à LCI, lui n'a pas changé sa façon de travailler, en tant que magistrat, depuis cette affaire médiatique : "On n'a pas attendu l'affaire Sauvage pour prendre en compte les violences intra-familiales et notamment les violences envers les femmes" nous dit-il. "Affaire Sauvage ou pas, dans le service en temps réel du parquet, nous traitons ces affaires quotidiennement. Quand la plainte arrive, nous entendons l'entourage, menons une enquête de voisinage, réalisons des perquisitions puis demandons la garde à vue du suspect. Évaluation faite du danger, on estime s'il faut ou non donner une réponse pénale. Là, il s'agit souvent d'interdire tout contact entre le suspect et la victime déclarée. Parfois, le contrôle judiciaire est couplé avec le dispositif du téléphone 'grand danger'. Voilà, on fait ça presque tous les jours."





Selon le magistrat, le système judiciaire n'est pas à la traîne en matière de violences conjugales. "Dire cela ne correspond plus à la réalité", ajoute-t-il. "Après, c'est très bien, parce que le débat est porté et que ça oblige les services de police à réduire certaines pratiques." Toutefois, Frédéric Chevallier défend le travail des forces de l'ordre : "Il y a un vrai travail qui est fait, il n'existe plus du tout de tolérance à ce sujet et c'est très bien. D'ailleurs, policiers et gendarmes sont formés, d'autant plus lorsqu'ils sont accompagnés de 'référents violences intra-familiales'. Dans le Loir-et-cher par exemple, deux personnes travaillent à temps plein avec les OPJ et font le lien avec les associations."