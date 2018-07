Depuis la fin de leur encadrement, les loyers se sont envolés à Paris

"60% des petits logements ont des loyers au-dessus de ce qui devrait être la règle", estime le président de la CLCV Jean-Yves Mano auprès de France info. Dans les agences immobilières, 77% des annonces respectaient l’encadrement des loyers, elles ont chuté de 20%. Même chose via les annonces de particuliers : moins de 40% des annonces ont un loyer adapté, même chose pour les sites comme Le Bon Coin ou Particulier à particulier. Une hausse des loyers qui n’est pas sans conséquences : "De plus en plus de classes moyennes sont obligées de quitter Paris : les étudiants, les personnes seules et les gens en difficulté financière", analyse le président.