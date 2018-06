Déraillement d'un RER en région parisienne : sept blessés légers

Les intempéries ont provoqué des dégâts, telles les inondations un peu partout. Ainsi, dans la nuit du lundi 11 juin 2018, les pluies torrentielles ont causé l'affaissement du sol sur la voie ferrée en région parisienne, entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Courcelle-sur-Yvette. Cela a provoqué, tôt dans la matinée du mardi 12 juin 2018, le déraillement d'un RER causant 7 blessés. Heureusement que le conducteur, déjà mis en alerte, a réduit la vitesse du train, ce qui a limité les conséquences de l'accident.



