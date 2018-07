Des adolescents trouvent près de 5.000 euros dans le RER et les rendent à la police

Grande découverte et surtout… grand geste de la part de plusieurs adolescents ! Alors qu’ils se rendaient vers l’étang de Cergy raconte Europe 1, plusieurs jeunes ont fait une découverte des plus surprenantes dans le RER A ce jeudi matin. Ils ont trouvé des sacs remplis de petites coupures, qui s’élevaient en tout à presque 5.000 euros. Les billets de 10, 20 et 50 euros étaient accompagnés d’un ticket de retrait.